Drei Geldautomaten in NRW gesprengt

In Velbert wurde in der Nacht auf Mittwoch der Geldautomat in einem Pavillon auf dem Parkplatz eines Berufkollegs zerstört. In Neuss ist im Stadtteil Allerheiligen der Automat in einem Selbstbedienungscenter betroffen. In Rheda-Wiedenbrück haben Unbekannte den Geldautomat an einem Lebensmittelgeschäft im Ortsteil Wiedenbrück gesprengt.