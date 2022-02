Der Kölner Geisterzug wird 30! Die Geschichte des alternativen Karnavalszugs

Spontan, ohne Anmeldung, als Geist oder dunkle Gestalt verkleidet. So oder so ähnlich formulieren die Geisterzügler die Teilnahmebedingungen an ihrem Zug. Traditionell zieht der Geisterzug am Karnevalssamstag durch Köln. Im Gegensatz zum Rosenmontagszug wechselt der Zugweg jährlich.

Als Friedensdemo gestartet

Die Erfolgsgeschichte beginnt 1991. Wegen des Golfkriegs fällt der Kölner Rosenmontagszug aus - und es schlägt die Stunde von Erich Hermans, einem Jecken aus Wesseling. Hermans organisiert eine Friedensdemo durch die Kölner Innenstadt, der sich viele Karnevalisten anschließen. „Die Karnevalisten wollten uns Friedens-Chaoten die Straße nicht allein überlassen “, sagt Hermans augenzwinkend. 1992 gibt es dann den ersten offiziellen Geisterzug, wie im Jahr zuvor politisch motiviert und ohne jede elektronische Musik. In den folgenden Jahren geht es mit dem Zug auf und ab. 2004 nehmen 200.000 Menschen teil oder stehen an den Straßen. Bis heute Rekord. 2006 muss der Zug wegen Geldmangels abgesagt werden.

Die Karnevalisten wollten uns Friedens-Chaoten die Straße nicht allein überlassen. Erich Hermans

Der Geisterzug versteht sich bis heute vor allem als politische Demo

Politische Statements und Geisterzug sind untrennbar miteinander verbunden. Das jährliche Motto untermauert dies. „Poppen, nicht prügeln“ beispielsweise ist ein eindeutiger Schrei nach Frieden auf der Welt. „Mutter Erde hat Hitzewallungen“ hievt den Klimawandel ins Bewusstsein.

Und immer sind die Macher um Erich Hermans bemüht, den Zugweg und das Motto miteinander zu verbinden. So endete der Geisterzug 2005 vor dem Eisstadion am Lentpark. Das Motto in jenem Jahr war „Eisige Zeiten“.

Fehlendes Geld, Corona und die aktuelle politische Lage sind die größten Feinde des alternativen Zuges

Zu wenig Geld, immer zu wenig Geld! Etwa 10.000 Euro kostet die Ausrichtung des Zuges. Gebraucht wird das Geld in erster Linie für Sicherheitspersonal und die Reinigung der kilometerlangen Zugstrecke.

Der Zug überlebt vor allem durch Sponsoren und Spenden. Mal ist es knapp, mal komfortabel. „Im Moment würde es ganz gut funktionieren“ , sagt Geisterzug-Initiator Erich Hermans und atmet durch. Allerdings gebe es andere Hindernisse: Corona oder der Einmarsch der Russen in die Ukraine, der jegliche Art von Karneval schwierig mache. Und dann sei da auf lange Sicht noch ein anderes Problem. Hermans spricht von seiner Nachfolge. Bislang habe sich unter allen Fans des Geisterzuges noch niemand gefunden, der er ihn mit all seinen Pflichten beerben möchte. Erich Hermans ist inzwischen Mitte Sechzig.

In diesem Jahr als digitales Event

Heute findet ein digitaler Jeisterzoch statt. Das Onlineevent ist für alle offen und wird auf der Homepage und Facebookseite des Geisterzuges gestreamt. Los geht das digitale Mitmachevent um 19 Uhr.