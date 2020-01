Erste Museumsnacht für Kinder in Düsseldorf

In Düsseldorf hat am Freitag (31.01.2020) die erste Kindermuseumsnacht stattgefunden. Bisher hatte es die Aktion in Düsseldorf nur für Erwachsene gegeben. Vor vielen Museen in der Landeshauptstadt bildeten sich lange Schlangen. " Wir wollen, dass die Kinder die Museen mehr für sich entdecken und sich dort willkomen fühlen ", sagt Anne Blankenberg vom Theatermuseum in Düsseldorf.

Lesungen, Workshops und Mitmach-Aktionen

Zwischen 18 und 22 Uhr öffneten erstmals acht Museen nur für Kinder und ihre Eltern. Die Aktion richtete sich vor allem an Kinder zwischen 5 und 12 Jahren. Für sie wurde ein spezielles Programm entwickelt. " Schauspieler lesen aus Kinderbüchern, es gibt Kostümworkshops und Taschenlampenführungen im Dunkeln ", erklärt Blankenberg.

Zudem wurden in allen teilnehmenden Museen Mitmach-Aktionen angeboten. " Die Kinder können zum Beispiel Schlüsselanhänger, Perlenketten oder Sockenpuppen basteln ", so Blankenberg weiter. Außerdem gab es in allen Häusern eine große Schatzsuche.

Erwartungen schon im Vorfeld übertroffen

„Es ist schön, dass die Kindern hier alles anfassen und mitmachen können“ , sagt Juliana Goethe. Sie ist mit ihrer neun Jahre alten Tochter zu einem Kostümworkshop gekommen.