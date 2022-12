Seit über 30 Jahren ist der Bauingenieur Jörg Lange als Entwicklungshelfer aktiv. Zuletzt war er für die Bonner Hilfsorganisation "Help" im westafrikanischen Staat Niger eingesetzt und steuerte dort als Landesdirektor alle Hilfsprojekte. Bis zum 11. April 2018 – dem Tag seiner Entführung.

Gefangen im Grenzgebiet zu Mali

Die Entwicklungshilfeorganisation hat ihren Sitz in Bonn.

Jörg Lange hielt sich damals in der Region Tillaberi im Westen des Landes auf, nahe der Grenze zu Mali. Eine Region, in der zu der Zeit bewaffnete Dschihadisten aktiv waren. Ende vergangener Woche machte dann die Nachricht die Runde, dass Lange freigelassen wurde. Der Verein "Help" bestätigt das, hält sich aber mit weiteren Informationen bedeckt, zum Schutz von Lange selbst.

Zahlreiche Behörden beteiligt

Deutlich wird aber: In die Suche nach dem 63-Jährigen und in seine Freilassung waren zahlreiche Kräfte eingebunden. So spricht Help-Geschäftsführerin Bianca Kaltschmitt allen ihren Dank aus, „die an dieser Freilassung mitgewirkt oder dabei unterstützt haben, insbesondere dem Krisenstab des Auswärtigen Amts, dem Bundeskriminalamt und weiteren beteiligten deutschen Behörden sowie Behörden und Freunden in Mali, Niger und Nachbarländern.“

Jörg Lange soll jetzt zu seiner Familie in Bad Honnef zurückkehren. Medien berichten, sein Gesundheitszustand sei gut. Er werde zunächst in Deutschlands Botschaft in Mali weiter ärztlich untersucht.

