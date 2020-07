Eingestürztes Haus in Düsseldorf: Ein Bauarbeiter tot gefunden

Nach dem Teileinsturz eines Wohngebäudes in Düsseldorf am Montagmittag (27.07.2020) haben Rettungskräfte einen der beiden vermissten Bauarbeiter am Dienstagmorgen tot unter den Trümmern gefunden. Die Suche nach dem zweiten Vermissten dauert an. Die beiden Arbeiter waren an der Kernsanierung des Hauses beteiligt, als Gerüst und Mauern einstürzten.

Notfallseelsorger vor Ort

In der Nacht und am frühen Dienstagmorgen haben die Einsatzkräfte erste Trümmer- und Gerüstteile aus dem Einsturzgebiet entfernt und sich dem Bereich genähert, an dem einer der vermissten Arbeiter vermutet wurde. Dort fanden sie ihn tot auf. Eine direkte Bergung des Leichnams ist laut Feuerwehr zurzeit nicht möglich, weil weiterhin Einsturzgefahr bestehe. Notfallseelsorger und Notfallpsychologen sind vor Ort.

Zunächst nur eine Person vermisst

Zunächst hatten die Rettungskräfte nur eine Person in den Trümmern vermutet. Ein Kollege hatte am frühen Abend dann gemeldet, dass möglicherweise ein weiterer Bauarbeiter verschüttet wurde. Nachdem die Polizisten keinen Kontakt zu ihm bekommen konnten, starteten die Rettungskräfte am Montagabend die Suche nach zwei Männern.

Zehn weitere Bauarbeiter auf Baustelle

Neben dem tot aufgefundenen und dem noch vermissten Bauarbeiter haben nach Angaben der Feuerwehr zehn Männer in dem Gebäude gearbeitet. Einer sei wegen eines internistischen Notfalls in ein Krankenhaus gebracht worden, die anderen seien unverletzt.

Ursache noch unklar

Die Unglücksstelle liegt im Hinterhof eines Gebäudes auf der Luisenstraße im Stadtteil Friedrichstadt. Das Haus stand zum Zeitpunkt des Einsturzes leer, es wurde kernsaniert. Die Ursache des Einsturzes ist noch unklar, so die Feuerwehr am Dienstagmorgen. Vorsichtshalber räumten die Einsatzkräfte drei angrenzende Gebäude. 40 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen und kommen bei Angehörigen oder in Notunterkünften unter.