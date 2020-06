Razzien gegen organisierte Kriminalität

Im Kampf gegen organisierte Kriminalität sind am Dienstag (16.06.2020) von Ermittlern des Landeskriminalamtes NRW, Zoll und der Steuerfahndung Düsseldorf (Task Force NRW) 48 Wohnungen, Gaststätten und weitere Orte in Düren, Aachen, Köln, Hückeswagen, Datteln, Bergisch Gladbach, Bergheim sowie in Hessen durchsucht worden. Die Einsatzkräfte nahmen dabei fünf Personen im Alter von 30 bis 50 Jahren fest, gegen die zuvor Haftbefehle erwirkt wurden. Daneben wurde eine weitere Person vorläufig festgenommen.

Großfamilie aus Düren

Den Tatverdächtigen, die offenbar einer Großfamilie sowie deren Unterstützern aus Düren zugeordnet werden, wird unter anderem Betrug sowie gewerbsmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen. Seit längerem führen die Kriminalbeamten aus dem Bereich Organisierte Kriminalität des LKA NRW unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Aachen umfangreiche Ermittlungen gegen die Bande.

Durchsuchungen dauern noch an

Es wurden bisher zahlreiche Gegenstände sichergestellt, die derzeit ausgewertet werden. Die Durchsuchungen in einigen Objekten dauern an. Mit weiteren Ergebnissen wird frühesten am Mittwoch (17.06.2020) gerechnet.

Stand: 17.06.2020, 11:11