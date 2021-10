Gefährlicher Kohlenmonoxid-Austritt in Bonn

So wie Dienstag Nacht in Bonn: Dort wäre eine defekte Gasheizung für die Bewohner zweier Häuser beinahe zur tödlichen Falle geworden. Es war Rettung in letzter Sekunde. Gegen Mitternacht hat die Feuerwehr im Bonner Stadtteil Graurheindorf zwei Häuser geräumt und die acht Bewohner, darunter zwei Kinder, in Sicherheit gebracht. „Alle haben sehr großes Glück gehabt, dass ihnen nichts passiert ist.“ Feuerwehrsprecher Frank Frenser ist sichtlich erleichtert.

Hohe Kohlenmonoxid-Konzentration zieht auch zu den Nachbarn

Einer der Mieter hatte nachts einen modrigen Geruch wahrgenommen und den Notruf gewählt. Als Einsatzkräfte ins Haus gehen, messen die Warngeräte, die alle Feuerwehrleute und Rettungsdienst-Mitarbeiter an ihren Westen tragen, eine extrem hohe CO -Konzentration. Auch im Haus nebenan. Die Ursache: eine kaputte Gasheizung im Keller. Geruchsloses Kohlenmonoxid sammelt sich an. Durch die Mauer und über Rohre zieht das unsichtbare Gift sogar zu den Nachbarn.

Es ist nur einem Zufall zu verdanken, dass einer der Bewohner überhaupt misstrauisch wird. Im Schornstein liegt ein toter Vogel, verstopft den Abzug und es riecht modrig. Deshalb ruft der Mann die Feuerwehr.