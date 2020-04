Wuppertaler Malaria-Medikament gegen COVID-19?

1934 entwickelte der Chemiker Hans Andersag in Elberfeld Chloroquin, das später zu einem der wichtigsten Malaria-Medikamente wurde. Erste Arbeiten chinesischer Forscher legen nahe, das Chloroquin auch gegen COVID-19 helfen könnte.

Starke Nebenwirkungen

Die Aufregung war groß, als Wissenschaftler die Vermutung äußerten, Chloroquin könnte Menschen, die an COVID-19 erkankt sind, helfen. Sofort orderte US-Präsident Donald Trump größere Mengen. Auch Ärzte in Italien und Frankreich griffen zu dem Medikament. Nicht immer mit Erfolg: Chloroquin ist schwer zu dosieren und extrem gefährlich. Ein Teil der Erkrankten, die sich mit dem Medikament selbst heilen wollten, sind an den Nebenwirkungen verstorben.

Schnelle Ergebnisse

Peter Kremsner ist der Leiter des Instituts für Tropenmedizin Tübingen

Trotzdem setzen die Wissenschaftler große Hoffnungen in die Wuppertaler Erfindung. In Tübingen läuft die erste klinische Studie am Institut für Tropenmedizin der Univeristät Tübingen. Leiter Peter Kremsner rechnet schon bald mit ersten Ergebnissen. Wenn ein sehr großer Effekt da sei oder das Medikament großen Schaden anrichte, dann habe man erste Ergebnisse in zwei bis drei Wochen. Sei die Wirkung eher breiter gestreut oder unauffälliger, könne es aber auch länger dauern, bis die Forscher wissen, ob Chloroquin wirklich hilft.

Kein Malaria-Schutz mehr

Bayer liefert an verschiedene Länder, darunter auch Deutschland kostenfrei mehrere Millionen Einheiten des Medikaments. Eigentlich hatte der Konzern im Sommer vergangenen Jahres die Produktion eingestellt. Die Malaria-Parasiten sind gegen das Medikament immun geworden und billigere Generika dominieren inzwischen den Markt. Zuletzt war Chloroquin nur noch in Pakistan hergestellt worden. Sollte sich das Mittel tatsächlich als wirksam gegen COVID-19 erweisen, will Bayer die Produktion auch in Europa wieder hochfahren.