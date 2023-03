Mann in Lohmar will Katze retten und stirbt in brennendem Haus

Stand: 08.03.2023, 11:40 Uhr

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Lohmar ist am frühen Morgen ein Mann ums Leben gekommen. Seine Frau wurde leicht verletzt. Das Ehepaar hatte sich zuerst aus eigener Kraft ins Freie gerettet. Doch dann war der Mann zurück in das brennende Einfamilienhaus gelaufen.

Von Christoph Hensgen