Flammen zerstören Lagerhalle in Frechen

Um kurz vor drei Uhr am Sonntagmorgen (02.02.2020) wurde die Feuerwehr Frechen alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand die Lagerhalle schon fast vollständig in Flammen. Zeitweise waren bis zu 220 Feuerwehrleute aus dem gesamten Rhein-Erft-Kreis im Einsatz. Teile der Wände und des Dachs stürzten ein, was die Löscharbeiten erschwerte. In dem 15.000 Quadratmeter großen Hallenkomplex lagern Sportartikel, Medizinprodukte und Glas. Die Ware wurde nahezu vollständig von den Flammen zerstört.

Keine Giftstoffe in der Luft

Es kommt zu Geruchsbelästigung durch Rauch, giftige Stoffe gelangten aber nicht in die Luft. Die Brandstelle ist voraussichtlich noch den ganzen Tag über weiträumig abgesperrt. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Er musste im Krankenhaus wegen Kreislaufbeschwerden ambulant behandelt werden. Inzwischen konnte er nach Hause gehen.

Löscharbeiten dauern an

Derzeit ist eine auf Brände spezialisierte Abbruchfirma damit beschäftigt, die verbleibenden Mauern niederzureißen. Parallel hierzu löscht die Feuerwehr noch letzte Brandnester. Die Arbeiten dauern voraussichtlich den ganzen Sonntag an. Über die Brandursache ist noch nichts bekannt. Auch die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar.

Stand: 02.02.2020, 11:39