Ein Mann, der am helllichten Tag einen menschlichen Kopf vor dem Haupteingang des Bonner Landgerichts ablegt: Dieser Vorfall hatte im Sommer bundesweit für Aufsehen gesorgt. Und diese Szene hatten an einem Nachmittag Ende Juni zahlreiche Menschen, darunter Besucher einer Shishabar auf der gegenüberliegenden Straßenseite, beobachtet.

Polizisten konnten den wohnungslosen Mann kurz darauf festnehmen: Er hatte sich nur wenige Meter entfernt auf die Stufen vor dem Bonner Amtsgericht gesetzt. Er führte die Beamten zum „Alten Zoll“, ein an diesem Tat gut besuchten Biergarten oberhalb des Bonner Rheinufers. An dessen Rand lag – in einen Schlafsack gehüllt – eine kopflose, männliche Leiche.

Obduktion: Mann war bereits tot, als ihm der Kopf abgetrennt wurde

Eine Obduktion am folgenden Tag ergab, dass der 39-Jährige seinem Bekannten den Kopf abgetrennt hatte – als dieser bereits tot war. Der 44-Jährige sei krankheitsbedingt verstorben, heißt es in der Anklageschrift. Anschließend, so die Staatsanwaltschaft, hatte der Beschuldigte den Kopf in eine Tüte gepackt und war damit quer durch die Stadt, zum Landgericht gelaufen.

Nach der Tatwaffe hatten Beamte einer Einsatzhundertschaft nach dem Auffinden der Leiche vergeblich gesucht. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 39-Jährige ein Messer benutzt hat.

Störung der Totenruhe: Angeklagtem droht Geldstrafe oder Haft

Das Motiv des Mannes ist bis heute unklar – er äußerte sich bislang nicht dazu. Ob der Angeklagte, der regelmäßig Drogen und Alkohol konsumiert haben soll, schuldfähig ist, soll ein Gutachter klären. Dem 39-Jährigen drohen bis zu drei Jahre Haft oder eine Geldstrafe.

Für den Strafprozess sind insgesamt fünf Verhandlungstage angesetzt – ein Urteil wird Mitte Januar erwartet.

Über dieses Thema berichten wir am 12. Dezember 2022 im WDR 2 und im WDR Fernsehen: Lokalzeit aus Bonn, 19:30 Uhr.