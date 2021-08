Er sieht sich, die Sexarbeiterinnen und die Gäste seines Hauses gegenüber anderen Branchen durch die aktuelle Corona-Schutzverordnung des Landes NRW benachteiligt. Weil für den Zutritt in Bordellen ein teurer PCR-Test notwendig ist.

Weniger Aerosole als in Fitnessstudios

Der Rechtsanwalt des Bonner Bordellbetreibers argumentiert, der Aerosol-Ausstoß zum Beispiel in Fitnessstudios sei unter Umständen sogar höher als in einem Bordell. Zum Beispiel dann, wenn auf mehreren Laufbändern die Sportler ins Schwitzen gerieten. Auch aus diesem Grund will der Bonner nun vor dem Oberverwaltungsgericht Münster erreichen, dass seine Gäste vor dem Besuch keinen PCR-Test vorweisen müssen, sondern, wie im Fitnessstudio, nur einen wesentlich günstigeren Schnelltest. Natürlich mit negativem Ergebnis.

Bonner Betreiber befürchtet weitere Einbußen

Grund für das angestrengte Eilverfahren vor Gericht: Der Bonner, der seine rund 60 Zimmer in dem Bordell an Sexarbeiterinnen vermietet, hat in den vergangenen Wochen festgestellt, dass die Zimmer zunehmend unbenutzt bleiben. Das bedeutet für ihn, aber auch für die Frauen, an die er vermietet, weniger Einkommen.

Schon im Sommer 2020 haben viele Sexarbeiterinnen für eine Öffnung der Bordelle demonstriert. Lange waren diese komplett geschlossen.

Entscheidung in den kommenden Wochen

Das Oberverwaltungsgericht Münster ist bei diesem sogenannten „Normenkontrollverfahren“ die erste, aber auch die letzte Instanz. Das heißt, was die Richter in den kommenden Wochen entscheiden werden, gilt dann für alle Bordelle in NRW.