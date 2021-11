Aus für das Franziskus Gymnasium auf der Insel Nonnenwerth

In einem Elternbrief hat Investor Peter Soliman am Mittwochabend den Eltern mitgeteilt, dass er das private Gymnasium auf der Rheininsel Nonnenwerth bei Remagen zum Schuljahresende 2021/2022 schließen will.

Erst am Dienstag hatte Peter Soliman in Gesprächen mit Schüler:innen, Lehrerkollegium und Eltern über das von ihm in Auftrag gegebene Brandschutzgutachten gesprochen. Darin heißt es, eine Sanierung würde zehn Millionen Euro kosten. Das Geld dafür habe er aber nicht. Auf Vorschläge und Hilfsangebote der Eltern sei er aber nicht eingegangen, berichten die Elternvertreter.

Schlag ins Gesicht aller Betroffenen

Dabei hatte es am Ende der Gespräche vergangenen Dienstag ganz positiv ausgesehen. Peter Solimann soll zugestimmt haben, dass die Eltern ein eigenes Brandschutzgutachten in Auftrag geben können. Außerdem sollte es einen runden Tisch geben und über eine mögliche Trägerübernahme gesprochen werden.

Enttäuscht zeigen sich die Elternvertreter, die bis zuletzt versucht hatten, mit Herrn Soliman ins Gespräch zu kommen.

Bürgermeister fordert Aufklärung

„Ich bin absolut schockiert“ reagiert der parteilose Bürgermeister von Bad Honnef, Otto Neuhoff. Vor allem darüber, wie leichtfertig das Vertrauen der Eltern und Schüler in den Fortbestand ihrer Schule enttäuscht wird. Er könne nicht nachvollziehen, dass das Brandschutzthema an dieser Misere schuld sein soll.