Mann wegen Ermordung seiner Frau auf Parkplatz in Aachen verurteilt

Der Saal im Aachener Justizzentrum war bis auf den letzten Platz gefüllt, als der Vorsitzende Richter Roland Klösgen das Urteil verkündete: Besmir A. wurde wegen Mordes verurteilt. Laut Gericht trifft ihn eine besonders schwere Schuld. Das schließt eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren aus.

Mord auf dem Parkplatz

Im Mai hatte der Täter seine getrennt lebende Ehefrau Jetmira B. unter einem falschen Vorwand auf einen Parkplatz in Aachen-Brand gelockt. Die 28-Jährige wollte in Begleitung ihrer Schwester eines der drei gemeinsamen Kinder abholen. Am Tatort nutzte der Ehemann die Annäherung für eine Attacke mit einem Fleischermesser. Mit 20 Stichen verletzte er seine Frau so stark, dass sie innerhalb von wenigen Minuten am Tatort verstarb. Auch die Schwester wurde verletzt. Nach der Tat stieg A. in sein Auto, fuhr langsam an seiner sterbenden Frau vorbei und filmte sie.

Täter wollte seiner Frau keine Freiheit lassen

Nach Meinung des Gerichts erfüllte diese Tat gleich zwei Mordmerkmale: Heimtücke und niedere Beweggründe. In der Urteilsbegründung zeichnete Richter Klösgen ein Bild von einer Ehe, die schon seit Jahren von Gewalt geprägt gewesen war. Besmir A. habe in der Beziehung weder Widerstand noch freie Entscheidungen geduldet. Immer wieder habe er seine Frau mit körperlicher Gewalt bedroht und tatsächlich geschlagen. Die Gewalt war dann schließlich auch der Grund für die Trennung vom Vater der drei gemeinsamen Kinder. Weil A. es auch nach der Trennung nicht ertragen konnte, dass seine Frau ein frei bestimmtes Leben führen wollte, entschloss er sich sie zu töten, begründete das Gericht.

Täter kann Revision einlegen

Dass der Angeklagte sich selbst der Polizei gestellt und am ersten Verhandlungstag zugegeben hatte, seine Frau getötet zu haben, sorgte nicht für ein milderes Urteil. Denn A. habe im Prozess krampfhaft versucht, die Tat in ein besseres Licht zu rücken und dem Opfer unterstellt, ihn unmittelbar vor seiner Tat provoziert zu haben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. A. und seine Anwälte haben nun eine Woche Zeit, um Revision einzulegen. Die nächsthöhere Instanz wäre der Bundesgerichtshof.