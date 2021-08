75 Jahre NRW im künftigen Haus der Geschichte in Düsseldorf

Von der Gründungsurkunde des Landes über alte Reisetaschen von Geflüchteten bis zur ausrangierten Fördermaschine aus dem Bergbaustollen - mehr als 300 Objekte sollen in der Jubiläumsausstellung im Behrensbau am Düsseldorfer Rheinufer den großen Bogen über 75 Jahre NRW schlagen.

" Wir erzählen bekannte und unbekannte, vor allem aber persönliche und berührende Geschichten ", freut sich Theo Grütter von der Stiftung "Haus der Geschichte" beim ersten Gang durch die Schau. Die gliedert sich in acht Räume, in denen die zentralen Herausforderungen des Landes thematisiert werden - vom Neubeginn über die Migration bis zum wirtschaftlichen Wandel.

Persönliche Geschichten aus 75 Jahren

In den Räumen kommen viele Zeitzeugen in Ton und Bild zu Wort, vom Gastarbeiter über den Bergmann bis hin zu Künstlern. Die persönlichen Erlebnisse werden ergänzt durch Erinnerungen an bekannte Bilder und Ereignisse in der Landesgeschichte: Das Motorrad, das 1964 das Willkommensgeschenk für den millionsten Gastarbeiter in Deutschland war, ist zu sehen - ebenso ein Stein aus dem Haus der türkischstämmigen Familie Genc in Solingen, auf das 1993 ein Brandanschlag verübt wurde.

" Wir wollen das ganze Spektrum unserer NRW -Geschichte abbilden. Das ist manchmal bedrückend, zeigt aber auch immer wieder, wie das Land Schwierigkeiten bewältigt hat ", erklärt Grütter das Ziel der Jubiläumsausstellung. Auf Bildschirmen sind so etwa Protestaktionen von Joseph Beuys zu sehen, von Stahlarbeitern in Duisburg, aber auch das bekannte Geiseldrama von Gladbeck 1988 und die damalige Rolle der Medien. Sogar die jüngste Hochwasserkatastrophe im Juli wird in der Ausstellung thematisiert.

Testlauf für Haus der Geschichte NRW

Die Jubiläumsausstellung läuft bis zum kommenden Mai, sie ist von Freitag an für Besucher geöffnet, der Eintritt ist frei. Die Schau gilt ein erster Testlauf für das künftige "Haus der Geschichte NRW ", das an gleicher Stelle 2028 eröffnet werden soll.