70. Jahrestag - Tuffis Sprung aus der Schwebebahn

21. Juli 1950. Die Wuppertaler Schwebebahn fährt in die Station Alter Markt ein. Dort steigt als Werbegag für den Zirkus Althoff die junge Elefantendame Tuffi zu. Solche Auftritte macht sie regelmäßig.

Zirkusdirektor Franz Althoff

Mit dabei Zirkusdirektor Franz Althoff: "Sie fuhr mit Straßenbahn, Autobus, sie ging in Kaufhäuser und da sagte ich mir, warum soll Tuffi nicht auch mal Schwebebahn fahren?"

Der Sprung in die Wupper

Kurz vor der Haltestelle Adlerstraße erfolgte der Sprung

Ein seltenes Ereignis, dementsprechend auch der Medienrummel in der Bahn damals. Alles zu viel für die 500 Kilogramm schwere Elefantendame. "Dann wurde Tuffi unruhig, trat nach mir mit den Vorderbeinen, drängte sich auf der Seite, wo die Kameraleute waren. Dann gab es Stimmung und Geschrei" , so Franz Althoff damals. Das gibt Tuffi den Rest. Kurz vor der Haltestelle Adlerbrücke durchbricht sie die Wand und fällt in die Wupper.

Tuffi überlebt ohne große Verletzungen

Wie durch ein Wunder bleibt der Elefant unverletzt. Bis auf ein paar Schrammen am Hinterteil. Alle sind so geschockt, dass niemand den Sprung fotografiert. In einem Haus neben der Schwebebahnstation ist damals die Elefantenapotheke. Dort kauft gerade die damals sechsjährige Evelyn für ihre Oma ein, als Tuffi springt. Ein sehr prägendes Ereignis für Evelyn Broch: "Als ich herauskam aus der Apotheke, war ein ziemlicher Radau, dann hörte ich Holz splittern oder irgendetwas ging kaputt. Und direkt hinterher kam der Elefant."

Rettung dauert ziemlich lange

Augenzeugin Evelyn Broch

Die Rettung Tuffis aus der Wupper dauert allerdings ziemlich lange. In der Zwischenzeit sorgt sich Evelyns Oma. Als das Mädchen endlich nach Hause kommt, will ihre Oma ihr erstmal kein Wort von der Geschichte abkaufen. Das Erlebnis mit Tuffi hat Evelyn Broch so beeindruckt, dass sie bis heute Elefantenfiguren sammelt. 400 oder 500 sind es mittlerweile. So genau weiß sie das gar nicht.

Die neue Tuffi

Die neue Tuffi lebt im Wuppertaler Zoo und ist vier Jahre alt. Genau so alt wie ihre berühmte Namenspatin, als diese vor 70 Jahren aus der Schwebebahn in die Wupper gesprungen ist. Sie macht auch Werbung, allerdings nur mit ihrem Namen.

Die neue Tuffi (4) lebt im Wuppertaler Zoo.

Eine Erinnerung an Tuffi soll es demnächst in der Wupper geben. Als Störstein. Die Skulptur ist schon in Arbeit.

Stand: 21.07.2020, 06:00