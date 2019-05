Ein 15-Jähriger hat gestanden, in den vergangenen Monaten im Kreis Euskirchen mehrere Brände gelegt zu haben. Das hat die Staatsanwaltschaft Aachen am Freitag (03.05.2019) bekannt gegeben. Der Jugendliche war in der Nacht festgenommen worden, nachdem in Schleiden-Oberhausen ein Carport gebrannt hatte.

Jugendlicher stellte sich

Zeugen hatten beobachtet, wie der Jugendliche von dem brennenden Carport weglief und sich in einem nahe gelegenen Waldstück versteckte. Als die Polizei ihm dorthin folgte, stellte er sich den Beamten. Warum er immer wieder Feuer gelegt habe, sagte der 15-Jährige aus der Gemeinde Hellenthal bei der Vernehmung nicht.

Seit November immer wieder Brände

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft räumte der Jugendliche bei seiner Vernehmung ein, den jüngsten Brand eines Carports in der Nacht gelegt zu haben. Außerdem habe er die drei gelegten Brände am Schleidener Gymnasium gestanden, so wie den Wohnhausbrand in Schleiden-Oberhausen, den Brand eines Kirchenanbaus in Hellenthal und den Brand eines Schuppens in Hellenthal-Blumenthal.

Der Jugendliche ist Schüler des Gymnasiums in Schleiden und war bislang nicht polizeilich in Erscheinung getreten. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl beantragt.

Feuerwehr zufällig in der Nähe

Bei dem Carport-Brand in der vergangenen Nacht war es offenbar nur einem Zufall zu verdanken, dass niemand verletzt wurde. Aufgrund einer Kirmes waren Feuerwehrleute in der Nähe. Sie sahen den Rauch und löschten das Feuer, bevor es auf das Mehrfamilienhaus übergreifen konnte, in dem mehrere Menschen schliefen.