125 Jahre Galoppsport: Kölner Rennverein feiert Jubiläum

Am Ostermontag (18.4.) startet die Galoppsaison in Köln. Für Philipp Hein ist das ein wichtiger Tag. "Wir feiern natürlich den 125. Geburtstag des Kölner Galoppsports, wollen aber in diesem Jahr auch zeigen, wie sich der Weidenpescher Park in den nächsten 75 Jahren entwickeln soll“ , sagt der Geschäftsführer des Kölner Rennvereins.