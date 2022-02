Haftstrafe für katholischen Priester: Richter spricht von ,,keinerlei Empathie oder Regung"

,, Was für eine Frauenpower ”, sagt eine der vielen Journalistinnen im Saal 112 des Kölner Landgerichts. Während die Pressevertreter darauf warten, dass der Angeklagte, Pfarrer Ue. in den Saal geführt wird, fallen die vielen Frauen auf, die links an den braunen Tischen, mit Plexiglastrennwänden dazwischen, stehen und sitzen. Einige in schwarzer Robe, die Anwältinnen. Einige, die sich sehr ähnlich sehen, die drei Nichten des Pfarrers, die als erste Anzeige erstatteten. Eine, die nervös und still ihren Arm knetet, bis eine der Anwältinnen sie anspricht und ihr die Nervosität nimmt.

Urteilsbegründung dauerte über zwei Stunden

Insgesamt neun Frauen waren als Nebenklägerinnen in diesem Prozess aufgetreten. Ihnen widmete der Vorsitzende Richter einen Großteil der über zweieinhalb Stunden, in denen er das Urteil verlas und begründete. Zunächst geht es in schockierender Detailgenauigkeit um die 110 einzelnen Taten. Wann hat der Angeklagte welches Mädchen wie berührt, ist in sie eingedrungen, hat mit ihr gebadet, sie bei sich übernachten lassen?

Richter nennt Tat ,,kaum vorstellbar”