Bei einem Unfall in einem Wohngebiet in Nörvenich im Kreis Düren ist am Sonntagnachmittag (26.04.2020) ein Kind tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren zwei 6-jährige Jungen mit ihren Rädern auf eine Anliegerstraße an einem Feldrand gefahren. Dort wurden sie von einem Auto erfasst.

Schwer verletzter Junge stirbt in Uniklinik Köln

Wie ein Polizeisprecher dem WDR sagte, waren die Kinder für den Autofahrer vermutlich schwer zu sehen. Einer der Jungen erlitt eine Platzwunde, der andere wurde so schwer verletzt, dass er wiederbelebt werden musste. Der Rettungsdienst brachte ihn in die Uniklinik Köln. Die Ärzte konnten ihn aber nicht retten, er starb am späten Abend im Krankenhaus. Die Polizei untersucht nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Stand: 27.04.2020, 07:42