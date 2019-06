Lokführer fehlen: Mittelrheinbahn streicht Verbindungen

Bundesweit fehlen Lokführer

Lokführer händerringend gesucht

Der Lokführermangel ist ein bundesweites Problem, auch die Deutsche Bahn sucht NRW weit nach geeigneten Kandidaten, wird aber nach eigenen Angaben nur im Promillebereich Zugverbindungen streichen. Die Mittelrheinbahn hält den Schichtdient für einen Grund, dass den Beruf kaum einer machen möchte. Ab Frühjahr 2020 soll das Problem aber behoben sein, durch mehr Ausbildungsplätze für Lokführer, vor allem für Quereinsteiger.

Kurze Ausbildungsdauer soll Problem lösen

Statt der üblichen Ausbildungsdauer von drei Jahren, werden Quereinsteiger in einem Jahr zum Lokführer ausgebildet.

Die Deutsche Bahn lockt in München alleinerziehende Mütter in den Job. Gerade sie haben es bei der Jobsuche oft schwer. Sie sollen den Job bei der S-Bahn München in Teilzeit ausüben können, der Schichtdienst soll mit der Kinderbetreuung vereinbar sein.