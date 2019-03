HA Schult verschenkt Skulptur an Kölner Obdachlosenhilfe

Der Kölner Aktionskünstler HA Schult hat dem Verein "Kunst hilft geben" eine seiner Autoskulpturen geschenkt. Nach Angaben von Schult ist die Skultpur 120.000 Euro wert. Sie soll in den kommenden Tagen im Park des Grandhotels Schloss Bensberg ausgestellt werden.

Auto soll mindestens 80.000 Euro bringen

Aktionskünstler HA Schult kommt gebürtig aus Parchim

Das Auto aus der Reihe "Steinerne Zeit" soll gegen ein Mindestgebot von 80.000 Euro verkauft werden. Ähnliche Auto-Skulpturen des bekannten Aktionskünstlers befinden sich beispielsweise im Rheinischen Landesmuseum in Bonn unnd auf dem Dach des Kölnischen Stadtmuseums.

Erlös kommt Obdachlosen zugute