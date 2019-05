Köln demonstriert für vereintes Europa

Köln ist am Sonntag (19.05.2019) Schauplatz einer großen Demonstration für Europa und gegen Nationalismus. Mehr als 70 Organisationen und Verbände rufen zur Teilnahme an einem Sternmarsch mit anschließender Kundgebung am rechten Rheinufer auf. Dort wollen Kölner Bands und Solokünstler ein Konzert geben - unter anderen auch BAP-Sänger Wolfgang Niedecken und die Karnevalsgrößen Höhner.