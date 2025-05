Die Stadt Düsseldorf will bis 2035 klimaneutral werden. Wasserstoff sei dabei im Mobilitätskonzept eine Schlüsselkomponente, so Oberbürgermeister Stephan Keller gegenüber dem WDR: „Wir wissen alle, dass Wasserstoff eine zentrale Rolle spielen wird in der Abkehr von fossilen Energieträgern. Und wenn wir beispielsweise auf unsere Rheinbahn schauen, die ihre Wasserstoffbusflotte ausbauen möchte, dann braucht die eben auch den nötigen Wasserstoff.“

Gute Infrastruktur benötigt

Deshalb freut sich Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller, dass in seiner Stadt die größte Wasserstoff-Tankstelle Europas in Betrieb genommen wird: „Vor allen Dingen auch, weil wir die nötige Infrastruktur brauchen, um tanken zu können“ , so der OB . Düsseldorf solle so der Wasserstoff-Zukunft ein Stückchen näherkommen.

Bauherr und Betreiber der Wasserstoff-Tankstelle ist das Berliner Unternehmen H2 Mobility. Es wurde vor zehn Jahren gegründet und ist inzwischen Europas größter Betreiber von öffentlichen Wasserstoffstationen.

Mehr als 100 Fahrzeuge pro Tag betanken

Wasserstoff-Tankstelle von H2-Mobility

Die Kapazität der neuen Tankstelle in Düsseldorf beträgt zwei bis fünf Tonnen Wasserstoff pro Tag, rechnet Geschäftsführer Frank Fronzke vor: „Das entspricht mehr wie 100 Bussen pro Tag, die betankt werden können. An unserer Tankstelle gibt es drei Zapfsäulen. Hier können die Fahrzeuge parallel betankt werden.“ Und das sei wichtig, weil es zum Beispiel die Durchlaufzeiten der Flottenfahrzeuge reduziere, so der Wasserstoff-Experte.

Preise für Grünen Wasserstoff variieren noch stark

Der Preis für Grünen Wasserstoff variiert aktuell stark zwischen 10 und 15 Euro pro Kilogramm. An der Düsseldorfer Tankstelle werden größtenteils Rheinbahn-Busse, Müllfahrzeuge und Lkw betankt. Auch Wasserstoff-betriebene Privatautos können sich hier ihre Tankfüllung abholen, sagt H2-Mobility-Geschäftsführer Frank Fronzke. Diese sind allerdings noch die Ausnahme.

20 Wasserstoff-Busse im Einsatz

Zapfsäule an Wasserstoff-Tankstelle

Einer der Hauptkunden wird die Düsseldorfer Rheinbahn sein. Aktuell hat das Verkehrsunternehmen bereits 20 Wasserstoffbusse im Flotteneinsatz – Tendenz steigend, sagt Sprecherin Heike Schuster. Nach Ansicht des Verkehrsunternehmens haben sich die Wasserstoffbusse bewährt: „Unsere Fahrerinnen und Fahrer haben da ein sehr positives Feedback gegeben. Sie schätzen den Fahrkomfort und auch die Leistungsfähigkeit.“

Kreislauf: Wasserstoff wird vor Ort produziert

Lkw an Wasserstoff-Zapfsäule

Der an der Tankstelle verkaufte Wasserstoff wird auf dem Gelände der Düsseldorfer Stadtwerke produziert. Der Strom dafür kommt aus der nahe gelegenen Müllverbrennungsanlage. Von dort wird der Wasserstoff direkt per Pipeline an die Tankstelle geliefert. Eine Win-win-win -Situation, findet Oberbürgermeister Stephan Keller.



Die Tankstelle in Düsseldorf hat das Bundesverkehrsministerium mitfinanziert. Gesamtkosten: Viereinhalb Millionen Euro.

Über dieses Thema berichten wir auch am 26.05.2025 auf WDR2.