Neue Klagen von Contergan-Opfern

Conterganstiftung lehnt Anerkennung ab

Contergan-Opfer bei einem Treffen im Februar 2016

Eine Studie der Universität Heidelberg hat viele Informationen über die Gefäßschäden zusammengetragen. Die Kläger fordern von der Conterganstiftung, dass sie aufgrund dieser Studie die zusätzlichen Schädigungen anerkennt. Laut Verwaltungsgericht argumentiert die Stiftung, dass die vorliegende Datengrundlage nicht ausreiche. Das Gericht wird nun entscheiden, ob möglicherweise die Wissenschaftler weitere Kenntnisse vortragen sollen.

Stiftung verteilt Gelder

Die Conterganstiftung für behinderte Menschen hat ihren Sitz in Köln. Sie regelt die Verteilung der Gelder für Geschädigte. Dieser Fonds speist sich aus dem Vergleich zwischen den Eltern der betroffenen Kinder und der Herstellerfirma Grünenthal in Stolberg bei Aachen. Dieser Vergleich wurde bereits 1970 getroffen. In den Jahren danach sind aber auch Bundesmittel in dreifacher Höhe dazugekommen. Die Conterganstiftung untersteht dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.