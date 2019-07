Bei einem Brand in der Klinik in Köln-Merheim ist am Montagmorgen (29.07.2019) ein Patient ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen wurden bei dem Feuer zwölf weitere Menschen verletzt. Laut Polizei galt eine Patientin zunächst noch als vermisst, wurde aber später gefunden. Eine Krankenschwester verletzte sich, als sie auf der Flucht vor den Flammen aus dem Fenster sprang. Laut Polizei erlitten einige Patienten und Klinikmitarbeiter Rauchgasvergiftungen.