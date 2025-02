Am Autobahnkreuz Hilden überqueren in Spitzenzeiten weit mehr als 200.000 Fahrzeuge täglich die Brücken auf der A3 und der A46 . Zu viele für die Autobahnbrücken, die zum Teil in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts errichtet wurden. Zwar gab es vor 20 Jahren umfangreiche Instandsetzungs-Arbeiten. Aber das gesamte Brückenkonstrukt hat nur noch eine Restnutzungsdauer bis zum Ende des kommenden Jahres.

Vorarbeiten zum Brückenbau laufen schon

Deshalb muss die zuständige Autobahn GmbH Rheinland schnell handeln. Die Brücken am Kreuz Hilden müssen nun komplett neu gebaut werden. Die Vorarbeiten haben schon begonnen. Die Lärmschutzwände werden abgebaut, die Mittelstreifen zurückgebaut und eine neue Verkehrsführung eingerichtet. Denn die Brückenarbeiten sollen bei laufendem Verkehr durchgezogen werden. Dann soll ein Tempolimit innerhalb der Baustelle von 80 km/h gelten.

Pilotprojekt soll Zeit, Lärm und CO2-Ausstoß verringern

Das Besondere: Die Hildener Autobahnbrücke wird als Pilotprojekt in Modulbauweise errichtet - erstmals in NRW. Die Autobahn GmbH Rheinland will so die Bauzeit, den Lärm, die Staugefahr und den CO2 -Ausstoß erheblich verringern, sagte Sprecher Manuel Kölker dem WDR .

Autobahnbrücke wird aus Fertigbauteilen errichtet

Die Brücke wird zwar zunächst konventionell mit Abbruchgeräten abgerissen. Teile der Fundamente verbleiben im Baugrund. Was dann kommt, ist aber neu: Bei dem Projekt werden direkt befahrbare Fertigteile aus Beton eingesetzt. Das spart erheblich Zeit. Denn bei der konventionellen Bauweise muss die Fahrbahn erst noch asphaltiert werden. Die Modulplatten werden parallel zu den Brückenarbeiten produziert und sollen genau zur richtigen Zeit angeliefert werden. Auch das reduziert die Arbeiten auf der Baustelle.

Modulbauweise soll als Pilot für weitere Maßnahmen dienen

Nach den vorbereitenden Arbeiten soll die Montage der Brückenteile in ein paar Monaten starten. In zweieinhalb Jahren soll die Brücke fertig sein. Die Gesamtkosten liegen bei rund 18 Millionen Euro. Die Modulbauweise soll als Pilot für künftige Maßnahmen dienen.

