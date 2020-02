Der Rhein soll sauberer werden. Die internationalen Rheinstaaten verständigten sich nach Angaben von Bundesumweltministerin Svenja Schulze ( SPD ) darauf, den Fluss von Medikamentenresten, Pestiziden und chemischen Stoffen zu reinigen. In den nächsten 20 Jahren sollen diese Substanzen um 30 Prozent reduziert werden, wie Schulze am Donnerstag (13.02.2020) in Amsterdam sagte.

In der niederländischen Hauptstadt verabschiedeten die Minister in der Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins ihr Arbeitsprogramm bis 2040. Ziel ist es, den Rhein und seine Zuflüsse an den Klimawandel anzupassen.