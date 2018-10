In NRW hat der Rhein-Pegel bereits an mehreren Orten Rekordtiefstwerte erreicht, zum Beispiel in Duisburg-Ruhrort und in Rees am Niederrhein. In Emmerich sank der Pegel am Donnerstag (18.10.2018) auf nur noch 20 Zentimeter.

Zu Fuß den Rhein zu durchqueren, ist trotzdem unmöglich: Die Fahrrinnen liegen erheblich tiefer als die Bereiche, in denen der Pegel gemessen wird.