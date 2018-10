Der Rhein führt an einigen Stellen so wenig Wasser wie seit langem nicht mehr. Wegen des seit Wochen fehlenden Regens werden Tiefstwerte unter anderem in Emmerich am Niederrhein gemessen.

Nur 26 Zentimeter in Emmerich

Dort erreichte der Pegelstand am Montag (15.10.2018) 26 Zentimeter, das sind zwei Zentimeter weniger als der bisherige Tiefstwert aus dem Jahr 2003, wie die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt mitteilte.