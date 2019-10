Youtuber Rezo teilt erneut gegen die Union aus. Im Mai sorgte er kurz vor der EU -Wahl mit seinem Video " Die Zerstörung der CDU " für Furore. Am Samstagabend (12.10.2019) griff er nun auf Twitter Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU ) an.

Rezo: "krass inkompetent"

" Wie kann man seinen Job immer und immer wieder so sehr verkacken? Er und seine Crew sind echt so krass inkompetent ", schrieb der gebürtige Wuppertaler, der mittlerweile in Aachen wohnt. " Klärt eure Eltern und Großeltern auf, dass niemand mehr diese Partei wählt ."

Ein scharfes Statement, das bis Sonntagnachmittag rund 3.000 Mal geteilt und 16.000 Mal mit "Gefällt mir" markiert worden ist.

Seehofer will Gamer-Szene beobachten lassen

Anlass ist Seehofers Forderung, in Reaktion auf den Anschlag in Halle an der Saale am Mittwoch (09.10.2019) die Gamer-Szene stärker in den Blick zu nehmen. " Viele von den Tätern und potenziellen Tätern kommen aus der Gamer-Szene ", sagte der Minister in einem Interview für den "Bericht aus Berlin".

Das Politmagazin läuft am Sonntagabend um 18.30 Uhr im Ersten. Das Interview mit Seehofer hatte die Redaktion bereits vorab per Twitter verbreitet.