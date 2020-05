NRW droht "schwere Rezession"

Selbst bisher boomender Bausektor betroffen

In vielen Wirtschaftsbereichen bereiteten die Personalabteilungen einen Stellenabbau vor. Besonders dramatisch sei die Lage im Gastgewerbe. Fast drei Viertel der Gastronomie- und Hotelleriebetriebe plane Stellenkürzungen. Auch in der Industrie setze sich der Abwärtstrend, der bereits vor der Krise begonnen habe, verstärkt fort. Selbst am bisher boomende Bausektor habe die Corona-Krise bereits ihre Spuren hinterlassen.

Einzig Immobilienbranche wächst

Die einzige Branche, die dagegen steigende Beschäftigtenzahlen erwarte, sei das Grundstücks- und Wohnungswesen, so Forst. Immerhin ein Lichtblick: Weil viele Unternehmen Kurzarbeit angemeldet hätten, sei ein heftiger Anstieg der Arbeitslosigkeit in NRW zunächst aber nicht zu erwarten.

Der Konjunkturindikator der landeseigenen Förderbank ist das " NRW .Bank.ifo-Geschäftsklima". Er fiel im April auf ein neues Tief. Mit minus 40,5 Punkten sei der bisherige Tiefstand von minus 25,8 Punkten aus der Finanz- und Eurokrise 2009 deutlich unterschritten worden.

Video starten, abbrechen mit Escape Peter Altmaier: "Erwarte schwere Rezession". phoenix vor ort. . 41:26 Min. . Verfügbar bis 29.04.2025. Phoenix.

Stand: 06.05.2020, 13:58