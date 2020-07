Zu schnell bei Tempo 30: Innenminister für Führerscheinentzug

Bund und Länder müssen jetzt über mögliche neue Regeln und Strafen im Straßenverkehr neu verhandeln. Geprüft werden die Fälle von den Bußgeldstellen. Die Autofahrer könnten sich auf die Prüfung verlassen, so Reul. Wie schnell die Behörden arbeiten, konnte er nicht sagen.

Autofahrer begrüßen Kompromisslösung

Bei Autofahrern stoßen Reuls Vorschläge auf gemischte Gefühle. Eine WDR-Umfrage unter Autofahrern in Lemgo zeigt: Ein Fahrverbot für zu schnelles Fahren, speziell in Tempo-30-Zonen sei nicht überall angebracht, an Kindergärten oder Schulen aber sinnvoll und wünschenswert.

Die Differenzierung im Strafmaß kommt bei vielen Lemgoer Autofahrern an: Eine Tempoüberschreitung in einer 30er-Zone müsse anders geahndet werden als auf einer Autobahn. Eine häufige Begründung: Auf Autobahnen sei die Geschwindigkeit ohnehin um ein Vielfaches höher als innerorts.

Stand: 18.07.2020, 14:51