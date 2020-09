In NRW gibt es ein rechtes Netzwerk bei der Polizei im Ruhrgebiet

Die Polizei NRW hat heute Dutzende Polizeidienststellen und Privatwohnungen durchsucht. Dabei ermittelt sie gegen 29 Polizistinnen und Polizisten, die unter dem Verdacht rechtsextremistischer Handlungen stehen. " Dieser Vorgang ist eine Schande für die NRW-Polizei ", sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU).

Reul: "Übelste rassistische, neonazistische Hetze"

Man rede über übelste rassistische, neonazistische Hetze. Hunderte Bilder mit strafrelevanten Inhalten wurden in Chatgruppen gefunden, so der Innenminister. Alles offenbar versendet von Polizisten des Landes NRW.

Alle Polizisten suspendiert

Im Einsatz sind rund 200 Ermittler. 25 der verdächtigten 29 Polizistinnen und Polizisten sind am Polizeipräsidium in Essen beschäftigt, darunter auch der Dienstgruppenleiter. Alle Polizisten wurden heute vom Dienst suspendiert, sagte Reul. Es gehe um die Glaubwürdigkeit der Polizei, so der Minister weiter. "Rechtsextremisten haben in der Polizei in NRW nichts verloren."

Stand: 16.09.2020, 12:16