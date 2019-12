Nach Vorfall auf A3: Wie man Rettungsgassen bildet

Nicht selten verlieren Einsatzkräfte auf dem Weg zu Unfallorten wichtige Minuten, die über Leben und Tod entscheiden können. Der Grund: eine fehlende Rettungsgasse.

So erging es auch Feuerwehrleuten am Donnerstag (12.12.2019) nach einem Lkw -Unfall auf der A 3. Weil die Rettungsgasse fehlte, mussten die Einsatzkräfte 300 Meter zu Fuß rennen, um sich um die Verletzten zu kümmern. Was man über Rettungsgassen wissen muss: