Richtige Rettungsgasse rettet Leben

So schildert der Leiter der Verkehrsdirektion der Düsseldorfer Polizei seinen Arbeitsalltag. Anlass war ein Info-Termin zum Thema Rettungsgasse am Freitag (02.02.2018) in Düsseldorf. Polizei und Feuerwehr berichteten von zahlreichen Behinderungen.

Auffahrunfall in Rettungsgasse

Dazu gehören von Lieferfahrzeugen zugeparkte Fahrspuren oder in Kurven geparkte Pkw . In einem Infofilm zeigte die Polizei, wie ein Motorradfahrer für sich die Rettungsgasse nutzt, anstatt sie freizuhalten.

Noch drastischer war der Fall, in dem "ein SUV hinter einem Abschleppwagen in der Rettungsgasse war und dann auch noch auf ihn auffuhr" , wie eine Polizistin schilderte.

Bußgelder und Fahrverbote