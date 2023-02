Tod trotz Rettung: Das steckt hinter dem Bergungstod

Hohes Risiko trotz Rettung

Die genaue Todesursache ist unklar. Doch für Experten kommt die traurige Nachricht nicht komplett überraschend. Sie wissen, dass es auch nach der Rettung noch Gefahren gibt. " Wir haben alle gewusst, dass es ein hohes Risiko ist, dass sie, sobald sie geborgen ist, am sogenannten Bergungstod stirbt. Und genau so ist es offensichtlich jetzt auch passiert, dass sie aufgrund der langen Liegezeit da unten, dadurch, dass sie auch eingequetscht war, wahrscheinlich an Nierenversagen gestorben ist ", sagte am Samstag Sören Leymann, ehrenamtlicher Unfallchirurg bei ISAR zur "Bild"-Zeitung.

Doch worum handelt es sich bei diesem Bergungstod? Der Kölner Intensivmediziner Alexander Shimabukuro-Vornhagen sagte am Samstag dem WDR :

"Bergungstod bezeichnet ein Phänomen, dass vorerst gerettete Patienten oder Opfer kurz nach der Rettung trotzdem versterben aus erstmal unerklärlichen Gründen. Das betrifft meistens den unmittelbaren Zeitraum kurz nach der Rettung."

Intensivmediziner Alexander Shimabukuro-Vornhagen

Als wichtige Faktoren nennt der Mediziner Vorerkrankungen, Unterkühlungen und Flüssigkeitsmangel. Zudem könne es Probleme durch Verletzungen geben. " Wenn zum Beispiel Gliedmaßen längere Zeit durch Trümmerteile komprimiert werden, kommt es zu einer Unterbrechung der Durchblutung. Muskelzellen in diesen Gliedmaßen sterben ab. Dadurch kommt es zu einer Freisetzung von Elektrolyten. Und wenn dieses Blut nach der Rettung und der Entfernung der Trümmer wieder in den Kreislauf fließt, kann es dadurch zu Herzrhythmusstörungen kommen ", erklärte der Mediziner. In der Folge könne ein Nierenversagen auftreten, an dem die Betroffenen sterben.