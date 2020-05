Corona-Ausbruch: Reichen die Regeln in Restaurants aus?

Nur wenige Tage nach der Wiedereröffnung vieler Restaurants haben sich im Landkreis Leer in Niedersachsen offenbar sieben Menschen mit dem Coronavirus infiziert. "Die Infektionen stehen vermutlich in Zusammenhang mit dem Besuch in einem Lokal", teilte der zuständige Landkreis mit. Das wären die ersten bekannten Fälle in der Gastronomie seit der Lockerung. Ob sich die Besucher oder das Personal nicht an die Regeln gehalten haben, sei noch unklar.

Bieten die Hygiene-Auflagen genügend Schutz?

Davon geht Thorsten Hellwig vom Hotel- und Gaststättenverband Nordrhein-Westfalen aus. Seitdem die Restaurants in NRW am 11. Mai wieder geöffnet haben, gelten für Gastwirte und Gäste strenge Auflagen, wie das Tragen von Mund-Nasen-Schutz und das Einhalten von Mindestabstand beispielsweise. Wenn diese Regeln von allen befolgt würden, könne man davon ausgehen, dass die nordrhein-westfälische Gastronomie sicher sei, sagte er am Samstag (23.05.2020) dem WDR.