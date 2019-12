Immer wieder werden Rettungskräfte im Dienst attackiert. Polizisten werden angegriffen oder bepöbelt. Teilweise kommt es sogar zu schweren Verletzungen von Sanitätern, so geschehen im Mai 2019 bei einem Einsatz im Dortmunder Hauptbahnhof. Wird die Gesellschaft immer respektloser? Eine aktuelle Studie der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung scheint diese These zu belegen.

Politiker genießen den wenigsten Respekt

Die Deutschen zeigen laut der Studie des Marktforschungsinstituts Kantar aus Bielefeld immer weniger Respekt vor Politikern, Polizisten, Lehrern und Hausärzten. Politiker genießen laut der repräsentativen Studie den wenigsten Respekt. Nur 25 Prozent der Befragten haben "viel" oder "sehr viel" Respekt vor dieser Berufsgruppe. Bei der Parteipräferenz fällt auf, dass Politiker bei Anhängern der AfD mit nur sechs Prozent Zustimmung bei weitem am schlechtesten abschneiden. Die Studie wurde am Mittwoch (04.12.2019) in der "Süddeutschen Zeitung" veröffentlicht.