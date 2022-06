Kanzler Scholz verspricht auf der Digitalkonferenz re:publica mehr Digitalisierung

Am zweiten Tag der re:publica, das „Festival für die digitale Gesellschaft“, das von Mittwoch bis Freitag in Berlin stattfindet (und das bereits zum 15. Mal), besucht Bundeskanzler Olaf Scholz das Festival. Angela Merkel wurde immer wieder eingeladen – hat sich aber nicht blicken lassen. Dabei ist der Weg vom Kanzleramt zum Veranstaltungsort nur wenige Minuten Autofahrt.

Mehr digitale Verwaltung und Abwehr vor Cyber-Angriffen

Die re:publica findet bereits zum 15. Mal in Berlin statt: Nach zwei Jahren Corona-Pause zum ersten Mal wieder in Präsenz

Zwei Aspekte des digitalen Lebens hat der Kanzler angesprochen. Zum einen hat er über seine eigenen Erfahrungen berichtet, für die Verlängerung eines Personalausweises und Reisepasses selbst auf dem Amt erscheinen zu müssen – denn online geht in Deutschland nichts. Scholz versprach auf der re:publica in Berlin, mit seiner Regierung die Digitalisierung der Verwaltung " mit größter Geschwindigkeit " voranzutreiben. Dass das keine einfache Aufgabe ist, die trotzdem Zeit dauern wird, hat er kleinlaut eingeräumt: 400 Kreise und kreisfreie Städte in Deutschland sowie 11.000 Gemeinden lassen sich nicht auf Knopfdruck auf digital umstellen.

Immerhin hat der Regierungschef einen Finger in die Wunde gelegt und Besserung gelobt