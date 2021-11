Renten sollen um mehr als fünf Prozent steigen

Das geht aus dem Entwurf des Rentenversicherungsberichts hervor, der der dpa vorliegt. Ein Sprecher des Arbeitsministeriums sagte der ARD, dieser werde gerade in der Regierung abgestimmt.

Damit dürften die Renten in Westdeutschland so stark steigen wie seit fast 40 Jahren nicht mehr. 2022 sollen sich die Bezüge um 5,2 Prozent erhöhen. 1983 gab es ein Plus von 5,59 Prozent. In Ostdeutschland stiegen die Renten 2016 mit einem Plus von 5,95 Prozent. 5,9 Prozent mehr sollen es 2022 werden.