Rekordtemperatur in den Weltmeeren: Was bedeutet das?

WDR.de: Wie stark sind Nord- und Ostsee betroffen?

Die Nordsee von Sylt aus gesehen

Thomas Jung: Zurzeit ist das im Vergleich zu anderen Regionen, wie das Mittelmeer oder auch der tropische Pazifik, noch relativ gering. Da reden wir über ein, zwei Grad. Wir hatten natürlich auch schon andere Situationen. Früher im Sommer, wo auch der ganze Ostatlantik vier oder fünf Grad wärmer war. Aber da gibt es eine gewisse Dynamik. Es sind tatsächlich in vielen Bereichen des Weltozeans, also gerade im Nordatlantik, nur die oberen Schichten. Und dann kann das auch schon mal passieren, wenn dann Sturm rübergeht, dass die Hitze auch schnell wieder an die Atmosphäre abgegeben wird, zumindest in einigen Regionen.

WDR.de: Was gibt es denn für Lösungen? Es gibt ja auch unkonventionelle Vorschläge, wie zum Beispiel Meerwasser auf die unbewohnte Antarktis zu pumpen, um den Meeresspiegelanstieg zu stoppen?

Pinguine in der Antaktis

Thomas Jung: Die Antarktis gewinnt Eis dadurch, dass Niederschlag fällt - und dann wächst sie. Wenn man oben mehr Wasser drauf kippt, dass sich dann im Prinzip ein stärkerer Eispanzer bildet, das kann man sich durchaus vorstellen. Aber ich denke, einfacher wäre eigentlich, möglichst zeitnah auf eine Welt zuzusteuern, in der wir netto einfach nichts mehr an Treibhausgasen in die Atmosphäre rein treiben. Unmittelbar dann geht der Anstieg nicht weiter.

WDR.de: Wie optimistisch sind Sie noch?

Thomas Jung: Ich bin sicherlich Optimist. Ein wichtiger Punkt sollte sein, dass wir anfangen, positive Narrative zu entwickeln, die wir zusammen mit diesen Warnungsszenarien dann auch kommunizieren. Eine Netto-Null-Welt ist letztlich eine enorm attraktive Welt. Es ist vermutlich keine Welt, in der Massenarbeitslosigkeit herrscht. Die Städte werden vermutlich attraktiv sein, die sind ohne Verschmutzung, die sind leise, die sind grün. Das ist eine hoch attraktive Welt, die man sich so vorstellen kann. Möglicherweise sind wir unabhängig von einigen ölexportierenden Staaten. Im Rahmen der Kommunikation, auch im Rahmen der Forschung mitzuhelfen, den Leuten das so ein bisschen anschaulich zu machen, scheint mir enorm vielversprechend.

