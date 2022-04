Welle der Kirchenaustritte "wird Folgen haben"

Allein im Bistum Köln gibt es 32 kirchliche Gymnasien. Zwar zahle die Kirche nur einen geringen Teil der Gehälter, doch in der Summe wende sie dafür jedes Jahr viele Millionen auf.

Geld, das in der Vergangenheit auch da war. "Denn 2019 hatte die Kirche mit knapp 13 Milliarden Euro Rekordeinnahmen an Steuern. Dieses Hoch wird sie aber nie wieder erreichen" , sagte Dierkes im Gespräch mit WDR.de. Und so werden auch Kirchen geschlossen werden müssen. Weil fast niemand mehr Pfarrer werden will, werde es schon bald sehr viel weniger Pfarreien geben. So soll es im Erzbistum Köln 2030 nur noch zwischen 50 und 60 Pfarreien geben – momentan sind es noch mehr als 500.

Die Motive für den Kirchenaustritt sind vielfältig

Die Motive für den Austritt reichten vom Steuern sparen bis zu Protest gegen die Amtskirche und ihren Umgang mit Missbrauchsfällen, analysiert Robert Stephanus, Vorsitzender des überkonfessionellen Vereins REMID (Religionswissenschaftlicher Medien- und Informationsdienst).

In Köln treten die Menschen in Scharen aus

Wenige Menschen sitzen während eines Gottesdienstes auf den Kirchenbänken.

Besonders viele Gläubige verliert die Domstadt Köln. Das dortige Amtsgericht zählte allein im ersten Quartal dieses Jahres 5.780 Austritte. Das seien mehr Fälle als im gesamten Jahr 2016, so das Gericht. Ein Rekordhoch erreichte die Zahl der Kirchenaustritte auch schon im vergangenen Jahr: Da kehrten 19.372 Christen der Kirche in Köln den Rücken.