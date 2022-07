Neue Reisewelle rollt auf NRW zu

Zu wenig Sicherheitspersonal an den Flughäfen

Schon seit Wochen herrscht an deutschen Flughäfen Personalmangel. Am ersten Wochenende der Sommerferien gab es in NRW zum Teil sehr lange Warteschlangen und Flugausfälle.

So mussten Hunderte Fluggäste am Köln-Bonner Flughafen bis zu anderthalb Stunden Wartezeit hinnehmen, um überhaupt in den Bereich der Sicherheitsabfertigung zu kommen. Viele Flüge wurden gecancelt. Auch am Düsseldorfer Flughafen fielen mehr als ein Dutzend Eurowings-Flüge aus. Hier blieb die Lage an den Check-in-Schaltern aber relativ entspannt.

Wegen der Personalnot rechnet die Lufthansa, auch abgesehen von der Urlaubszeit, erst im kommenden Jahr wieder mit einer Normalisierung des Flugbetriebs.