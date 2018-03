Volle Straßen zu Ostern

Über Ostern zum Skifahren oder an die Küste: An den Feiertagen wird es noch einmal voll auf Deutschlands Autobahnen. Die Hauptreisewelle erwartet das WDR -Verkehrsstudio am Gründonnerstag (29.03.2018). Dann nämlich treffen Urlauber, Ausflügler und Pendler aufeinander.

An Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag haben zudem viele Einkaufszentren in den Niederlanden geöffnet. Voll wird es in NRW daher auch auf den Routen Richtung Venlo und Roermond.