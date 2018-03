So wird der Verkehr zu Beginn der Osterferien

Straßenverkehr - keine besonderen Staus

Wer am Freitagnachmittag (23.03.2018) in den Urlaub starten will, wird nach Einschätzung des WDR -Verkehrsstudios in den ganz normalen Freitagabend-Verkehr geraten. Großer Ferienreiseverkehr sei nicht zu erwarten.

Die meisten Staus und längsten Wartezeiten wird es am Freitag wohl zwischen 15:30 und 16:30 Uhr geben, ab 18 Uhr entspannt sich die Lage wieder.

Mehr Verkehr sei dann rund um die Osterfeiertage zu erwarten, schätzt das WDR-Verkehrsstudio.