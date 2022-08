Vor dem Ferienende: An Flughäfen, Autobahnen und in Zügen kann es wieder voll werden

Auch auf den Straßen kann es voll werden

Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte sich vor allem auf den Strecken von den Küsten und aus den Niederlanden auf Staus einstellen. Der ADAC rechnet in seiner Stauprognose für dieses Wochenende mit rappelvollen Straßen. Die Spitzenzeiten sind demnach Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag. Die Polizei hat vor allem am Samstag Kontrollen auf beliebten Reiserouten in NRW angekündigt, zum Beispiel im Hochsauerlandkreis oder im Kreis Mettmann.

Bauarbeiten auf Bahnstrecken um Köln und Hamm

Rund um Köln sollten sich Reisende ab Freitagabend auf Verkehrsbehinderungen einstellen. In Köln-Deutz wird eine Eisenbahnbrücke erneuert, deswegen werden viele Bahnlinien nach und über Köln von Freitagabend bis Montagfrüh umgeleitet. Einige Regionalbahnen fallen ganz aus. Auch die ICE werden umgeleitet und halten anstatt am Kölner Hauptbahnhof in Ehrenfeld oder Deutz.

Bahnstrecke von Hamm bis Soest länger gesperrt

Die Bahnstrecke von Hamm nach Soest wird von heute bis Anfang September komplett gesperrt. An der neuen Bahnunterführung in Hamm-Westtünnen soll in den nächsten Wochen die neue 3500 Tonnen schwere Brücke mit Hilfe von Hydraulik-Pressen an ihren Platz geschoben werden.