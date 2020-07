Menschen, die ihren Urlaub in Corona-Risikoländern verbracht haben, sollen bei ihrer Rückkehr bald verpflichtet werden, unmittelbar einen Coronatest zu machen - oder alternativ für 14 Tage in Quarantäne zu gehen. " Ich gehe davon aus, dass diese Pflicht ab nächster Woche gilt ", sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Dienstagmorgen (28.07.2020) im WDR Radio. Er halte das auch für angemessen: " Man muss der Gemeinschaft gegenüber diese Solidarität entgegenbringen. "

Spahn will kostenlose Tests