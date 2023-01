Reisende aus China müssen in Deutschland Corona-Test vorlegen

Auch Belgien und Schweden ändern Regeln

Neben Deutschland kündigten nun auch weitere Länder eine Testpflicht an. Aus Belgien und Schweden kamen am Donnerstag entsprechende Meldungen sowie aus Griechenland. In Schweden sollen Ankommende aus China beispielsweise ab Samstag und zunächst für drei Wochen einen negativen Test vorweisen. Einreisende auf Direktflügen nach Belgien sollen vor der Abreise künftig einen negativen Test vorweisen müssen. In Griechenland müssen Reisende aus China einen höchstens 48 Stunden alten negativen Corona-Test vorlegen.

Andere Länder wie Italien, Frankreich oder Spanien hatten die Einreiseregeln in den vergangenen Tagen bereits auf eigene Faust verschärft.