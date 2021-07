Sommerurlaub in Corona-Zeiten: Zwischen Reiselust und Ungewissheit

EU-Kommissar: Überreaktionen vermeiden

Ähnlich beurteilt die EU -Kommission die derzeitige Lage. Trotz wieder steigender Corona-Infektionszahlen in verschiedenen Ländern ist die Urlaubssaison in Europa nach Einschätzung der EU-Kommission nicht in Gefahr.

Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe: " Wir müssen uns jetzt vor zu großer Aufregung hüten und Überreaktionen vermeiden. " Dank der Impfungen führten höhere Zahlen nicht automatisch zu einer gefährlicheren Lage. Trotz der besonders ansteckenden Delta-Variante sei eine " starke Urlaubssaison " möglich.

Spanien: Erholung im Risikogebiet?

Auch Mallorca wird Risikogebiet

So bezweifelt auch die spanische Regierung, dass die Orientierung an den Infektionszahlen der richtige Weg ist. Die Inzidenz als Gradmesser für das Risiko verliere angesichts der hohen Impfrate und der niedrigen Zahl an Corona-Patienten in den Krankenhäusern an Bedeutung, so Tourismusministerin María Reyes Maroto.

Spanien liege bei der Zahl der vollständig Geimpften mit 47,8 Prozent vor Deutschland (43,7). Auch die Todesrate sei niedriger.

Stand: 10.07.2021, 12:08